موجة حر تصل إلى 43 درجة وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية وتساقط أمطار رعدية معتبرة اليوم على عدة ولايات.

وحسب تنبيه لذات المصالح ستشهد بعض الولايات موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 39 و41 درجة محليا. طيلة نهار اليوم السبت وقد تتعدى 43 درجة يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة،عنابة والطارف.

وفي نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، أفادت بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم على على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من الجزائر، سوق أهراس، تيبازة، بني عباس. بالإضافة إلى أم البواقي، تبسة، قالمة، تندوف، تلمسان، قسنطينة، البيض، النعامة، البليدة وبشار.