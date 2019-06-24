موجة حر تصل إلى 44 درجة تضرب ولايات الشمال إلى غاية الخميس المقبل

توقعات بأن تصل درجات الحرارة بولايات الجنوب إلى 48 درجة

من المرتقب أن تشهد المناطق الشمالية وحتى الجنوبية تسلسل موجات حر، بحر هذا الأسبوع، إذ ستتعدى 44 درجة بالمناطق الشرقية والوسطى و48 درجة بالمناطق الجنوبية.

وهذا راجع لتمركز كتلة هوائية ساخنة على المناطق الجنوبية، والتي تندفع ضمن تيارات جنوبية شرقية نحو المناطق الشرقية والوسطى للبلاد.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى على عدد من الولايات الوسطى والشرقية وحتى الجنوبية.

إذ ستتعدى 44 درجة بكل من ولاية ميلة وقسنطينة وڤالمة والمسيلة وبجاية وجيجل وسيككدة وعنابة والطارف.

وتتعدى 48 درجة بكل من ولاية بسكرة والوادي وورڤلة، وأفادت نفس المصالح في النشرية الخاصة بموجة الحر بأنها ستستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم الإثنين.

وفيما يخص توقعات الطقس للأيام المقبلة، فان النماذج الرقمية للرصد الجوي تتوقع أن الأجواء الحارة ستستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل.

حيث يرتقب أن تتعدى 44 درجة على المناطق الشرقية الساحلية والداخلية و35 درجة على السواحل الوسطى و44 درجة على المناطق الداخلية الوسطى.

كولاية البليدة والمدية والأغواط، في حين بالسواحل الغربية لن تتعدى 30 درجة وتكون مرتفعة بالمناطق الداخلية الغربية.

إذ ستصل إلى 40 درجة بكل من ولاية معسكر وغليزان والشلف، في حين بالمناطق الجنوبية فستتعدى 48 درجة .

خاصة على منطقة ورڤلة والوادي وغرداية وبسكرة وأدرار وتمنراست، ولن تتعدى 40 درجة بباقي الولايات الجنوبية.