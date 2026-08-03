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موجة حر تصل إلى 45 درجة تضرب هذه الولايات طيلة اليوم!

بقلم أمينة داودي
موجة حر تصل إلى 45 درجة تضرب هذه الولايات طيلة اليوم!
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر قياسية ودرجات حرارة جد مرتفعة على الولايات الساحلية للوطن طيلة نهار اليوم الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تسجيل درجات حرارة جد قياسية تتراوح بين 41 و 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الإثنين.

و ستخص موجة الحر ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، معسكر. غليزان، الشلف، عين الدفلى. بالإضافة كذلك إلى ولايات تلمسان، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

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