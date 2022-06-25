موجة حر تصل إلى 46 درجة بدءاً من الغد

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تسجيل درجات حرارة تصل إلى 46 درجة تحت الظل، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن موجة الحر ستكون بداية من يوم الأحد وتستمر إلى غاية الإثنين.

فيما تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من قالمة، ميلة وقسنطينة. وكذا سكيكدة، عنابة والطارف.

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