موجة حر تصل إلى 46 درجة على هذه الولايات اليوم

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موجة حر تصل إلى 46 درجة على هذه الولايات اليوم
بقلم أمينة داودي

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر وارتفاع محسوس في درجات الحرارة اليوم الإثنين على الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة طيلة نهار اليوم الاثنين على المناطق الجنوبية.
ويتعلق الأمر بولايات أدرار، برج باجي مختار، إن صالح، وإن قزام.


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