موجة حر تصل إلى 46 درجة على هذه الولايات اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر وارتفاع محسوس في درجات الحرارة اليوم الإثنين على الولايات الجنوبية.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة طيلة نهار اليوم الاثنين على المناطق الجنوبية.
ويتعلق الأمر بولايات أدرار، برج باجي مختار، إن صالح، وإن قزام.
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر وارتفاع محسوس في درجات الحرارة اليوم الإثنين على الولايات الجنوبية.
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