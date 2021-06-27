موجة حر تصل إلى 48 درجة تحت الظل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة استمرار موجة حر على المناطق الجنوبية، حيث تصل إلى أزيد من 48درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية: أدرار، وإن صالح

كما أضافت ذات المصالح في تنبيه لها، أن هناك موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتعدى 47درجة مئوية تحت الظل بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.

أما الولايات المعنية: ورقلة، الوادي، المنيعة، برج باجي مختار، تيميمون وتقرت.