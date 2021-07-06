موجة حر تصل إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية والشرقية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موجة حر، تجتاح المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية للوطن. مع درجات حرارة قياسية تتراوح بين 44 درجة إلى 48 درجة مئوية تحت الظل

وذكرت ذات المصالح أن موجة الحر ستكون بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم الأربعاء.

في حين الولايات المعنية هي: المسيلة باتنة أدرار برج باجي مختار تيميمون إن صالح ورقلة و تقرت.