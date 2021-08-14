موجة حر تصل إلى 48 درجة في 30 ولاية بداية من منتصف نهار اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم السبت، من تسجيل موجة حر ودرجات حرارة قياسية تتراوح بين 40إلى 48 درجة مئوية تحت بدءا من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا

،وذكرت ذات المصالح في ذات البيان، الولايات المعنية بالتنبيه وهي: بومرداس، سعيدة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، باتنة بسكرة، المغير، أولا جلال، الوادي، تقرت، ورقلة، عين صالح، أدرار و تيميمون

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة وتسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 43 إلى 47 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية فجر يوم غد الأحد على الولايات التالية:سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرةّ، المدية، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.