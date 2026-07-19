موجة حر تصل إلى 49 درجة إلى غاية الثلاثاء بهذه الولايات!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية الثلاثاء المقبل.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تسجيل موجة حر وطقس جد حار على ولايات بسكرة، اولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي وورقلة. حيث ستصل درجات الحرارة إلى 49 درجة إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما حذرت ذات المصالح من استمرار تسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة قياسية تتراوح مابين 44 و48 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الثلاثاء. على ولايات بجاية، جيجل، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، تلمسان، سيدي بلعباس. سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق اهراس. بالإضافة كذلك إلى باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس.

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