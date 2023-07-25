موجة حر تصل إلى 50 درجة على هذه الولايات بداية من الغد

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل موجة حر قياسية وارتفاع في درجات الحرارة القصوى التي قد تصل إلى 50 درجة بالجنوب.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فمن المرتقب أن تشهد عدة ولايات من جنوب الوطن. بداية من يوم غد الأربعاء موجة حر. مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 50 درجة.

وتخص النشرية التي صنفت في درجة يقظة ”برتقالي”، ولايات تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وعين صالح. حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بهذه الولايات ما بين 48 و 49 درجة بالنسبة للدرجات القصوى قد تصل إلى 50 درجة محليا. وما بين 34 و39 درجة بالنسبة للدرجات الدنيا. وهذا طيلة صلاحية هذه النشرية التي ستمتد إلى غاية يوم الجمعة.