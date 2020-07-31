موجة حر تصل الى 44 درجة على هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، نشرية خاصة من استمرار موجة الحر على السواحل الشرقية تصل درجات الحرارة القصوى إلى 40درجة تحت الظل.

وحسب النشرية فإن الحرارة مرتقبة إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم الجمعة.

وأضافت النشرية، أن الولايات المعنية هي سكيكدة، عنابة والطارف.

كما يحذر الديوان من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى على الولايات الغربية، تصل إلى 44 درجة تحت الظل بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الغد السبت .

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية هي غيليزان،الشلف، وعين الدفلى.