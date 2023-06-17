موجة حر تصل 44 درجة في 8 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 38 و40 درجة تحت الظل. كما أشارت النشرية الخاصة إلى ان موجة الحر تستمر طيلة يوم الغد الأحد.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس وبجاية.

كما أفاد الديوان في نشرية خاصة ثانية، أن موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 42 و 44 درجة تحت الظل. ستشهدها كل من الشلف، عين الدفلى، البليدة وتيزي وزو. وهذا طيلة يوم غد الأحد.