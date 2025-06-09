موجة حر تصل 44 درجة وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية تحت الظل، مع تساقط أمطار على عدة ولايات من اليوم نهار اليوم الإثنين.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة دنيا تصل إلى 33 درجة. و قصوى تصل إلى 44 درجة مئوية تحت الظل، بداية من نهار اليوم الاثنين وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وهذا على ولايات غليزان، الشلف، عين الدفلى ومستغانم.

كما أفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم. ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 21:00 .

وبخصوص الولايت المعنية بهذا التنبيه فهي تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، اليزي، جانت وتمنراست.

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