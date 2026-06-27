موجة حر تضرب 6 ولايات اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تسجيل موجة حر (طقس جد حار) نهار اليوم السبت، عبر عدة ولايات من شرق وجنوب البلاد.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتسجيل طقس جد حار، بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

والولايات المعنية: ان صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

كما حذّر تنبيه آخر، من تسجيل طقس جد حار بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت. لتستمر إلى غاية التاسعة ليلاً.

الولايات المعنية: سكيكدة، عنابة والطارف.

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