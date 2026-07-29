موجة حر جديدة بداية من الجمعة تضرب هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الولايات الوسطى والغربية بداية من يوم الجمعة المقبل.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن موجة الحر ستتراوح مابين 42 و44 درجة على الولايات الوسطى والشرقية. وتدوم من يومين إلى 3 أيام. وتكون أكثر حرا على الخط المحوري الرابط بين غليزان، اللشلف وعين الدفلى.

أما الولايات الشرقية فستكون على موعد مع إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين المقبل، أين تتراوح مابين 40 و44 درجة