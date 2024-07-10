موجة حر جد قياسية تتعدى 50 درجة في هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة مرتفعة جدا اليوم الأربعاء على الولايات الداخلية والجنوبية وفي بعضها تتعدى 50 درجة.

وفي نشرية خاصة من الدرجة الثالثة رفعت صبيحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية. مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر لتسجيل ارتفاع جد قياسي في درجات الحرارة التي تتعدى 50 درجة مئوية تحت الظل. طيلة نهار اليوم الأربعاء على ولايات ورقلة، تقرت، الوادي، المغير أولاد جلال ،بسكرة و خنشلة.

كما حذرت في نشرية خاصة من استمرار تسجيل موجة حر. بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم غد الخميس. على ولايات برج باجي مختار، تندوف، ورقلة و المنيعة.

كما حذرت من إستمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل. طيلة نهار اليوم الأربعاء على ولايات أدرار، إن صالح و تيميمون.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة مئوية تحت الظل. إلى غاية يوم غد الخميس على ولايات الجلفة، المسيلة و باتنة

وأوضحت في تنبيه إلى استمرار تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى غاية فجر يوم غد الخميس على ولايات تبسة، الأغواط، غرداية، البيض، بشار ،بني عباس و إليزي.