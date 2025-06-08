موجة حر.. حرارة تصل 44 درجة بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر قياسية تصل خلالها درجات الحرارة إلى 44 درجة ، على عدة ولايات من الوطن، بداية من اليوم الأحد.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من موجة حر قياسية تصل خلالها درجات الحرارة إلى 44 درجة. على كل من ولاية غليزان، عين الدفلى والشلف.

وأشار المصدر نفسه، أن موجة الحر ستكون بداية من يوم غد وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

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