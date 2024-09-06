موجة حر خطيرة تضرب غرب الولايات المتحدة

أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية “تحذيرا أحمر” للمناطق الريفية حول لوس أنجلوس. حيث تخلق الحرارة والرطوبة المنخفضة في الهواء كوكتيلًا يفضي إلى الانتشار السريع لحرائق الغابات.

وتم تمديد التحذير من الحرارة المفرطة حتى نهاية الأسبوع المقبل، في حين يتزايد أيضًا خطر حرائق الغابات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (NWS) من أن “جميع الأضواء حمراء. فيما ستكون فترة من الطقس الحار الخطير خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتستمر حتى الأسبوع المقبل في بعض المناطق”.

ونصحوا: “لا تقم بأي نزهة أو أي نشاط بدني آخر إلا في وقت مبكر جدًا من اليوم. وحتى ذلك الحين، عليك توخي الحذر الشديد والبقاء رطبًا جيدًا”.

وتستمر موازين الحرارة في لوس أنجلوس وما حولها في إظهار درجات حرارة شديدة الحرارة. حيث تصل إلى 48 درجة مئوية في بعض الأماكن.

ولا يوفر الليل سوى القليل من الراحة، حيث لا تنخفض درجات الحرارة أبدًا عن 32 درجة مئوية.

ووفقا للعلماء، فإن موجات الحرارة المتكررة هي علامة لا لبس فيها على ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تتضاعف موجات الحرارة هذه وتطول وتكثف.