موجة حر.. درجات حرارة تصل إلى 50 درجة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة، لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، باستمرار تسجيل موجة حر. بدرجات حرارة تتراوح بين 48 و 49 درجة و تصل محليا إلى 50 درجة إلى غاية يوم الأحد.

وأشارت المصالح، أن الولايات المعنية هي كل من برج باجي مختار، أدرار، تيميمون، إن صالح، بني عباس وورقلة.

كما أكدت نشرية ثانية، باستمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح بين 44 و 46 درجة وتصل محليا إلى 47 درجة إلى غاية يوم الأحد. وهذا بكل من ولاية الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الولايات الجنوبية ستسجل درجات حرارة تتراوح بين 48 و 49 درجة وتصل محليا إلى 50 درجة من اليوم وإلى غاية يوم الأحد. مشيرة إلى أن الولايات المعنية هي : تقرت، الوادي، بسكرة، أولاد جلال والمغير.

وفي ذات السياق حذر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم السبت. بكل من ولاية بشار، البيض، المنيعة، غرداية، الأغواط، تيارت، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، ميلة، أم البواقي وقسنطينة.