موجة حر.. درجات حرارة تصل 41° بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية بداية من نهار اليوم الأحد.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 41 درجة تحت الظل بداية من نهار اليوم الأحد، وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين.

والولايات المعنية بموجه الحر هذه هي كل من سكيكدة، عنابة والطارف

كما أشار تنبيه إلى تسجيل طقس جد حار طيلة نهار اليوم الأحد بولايتي بجاية وجيجل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور