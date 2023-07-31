موجة حر.. درجات حرارة تصل 50 درجة اليوم الإثنين

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتواصل موجة الحر مع تسجيل دجات حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة على عدة ولايات من الوطن.

وفي نشرية خاصة أشارت المصالح أن بعض الولايات الجنوبية تسجل بها درجات حرارة تتراوح بين 48 و49 درجة. وقد تصل إلى 50 درجة محليا إلى غاية يوم الثلاثاء الفاتح أوت.

أما الولايات المعنية بهذه النشرية فهي: برج باجي مختار، أدرار، تيميمون، عين صالح، جنوب بني عباس. بالإضافة إلى شرق تندوف، المنيعة، ورقلة وجنوب إليزي.