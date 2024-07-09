موجة حر.. رعود وأمطار في هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء. على المناطق الداخلية والجنوبية مع تشكل رعود وأمطار في الولايات الداخلية.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تشكل رعود وامطار متفرقة مرفوقة بارتفاع الحرارة على ولايات سوق اهراس، ورقلة، الوادي، إن قزام، الأغواط، تقرت، بني عباس، برج باجي مختار، تمنراست. أم البواقي، تبسة، قالمة، إليزي، قسنطينة، المنيعة، المغير. بداية من التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.

كما حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. على ولايات المنيعة، تيميمون ،أدرار،اليزي،إن صالح،تمنراست،إن قزام

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من موجة حر وارتفاع درجات الحرارة التي تتراوح بين 46 و49 درجة. على ولايات تيميمون، المسيلة، إن صالح، باتنة، الجلفة، وأدرار. إلى غاية يوم الخميس.