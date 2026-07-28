موجة حر.. رياح وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل موجة حر قياسية على الولايات الجنوبية للوطن، مع هبوب رياح قوية وزوابع رملية.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من موجة حر قياسية تصل إلى 49 درجة مع رياح قوية متبوعة بزوابع رملية على عدد من ولايات الوطن اليوم الثلاثاء.

وستخص موجة الحر ولايات ورقلة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار. أما الرياح القوية والزوابع الرملية ستخص ولايات عين صالح، أدرار، تمنراست، جانت وعين قزام . بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.

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