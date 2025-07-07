موجة حر شديدة.. أمطار ورياح على هذه الولايات غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف موجة حر وتساقط أمطار على عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، تتمثل الولايات المعنية بموجة الحر في كل من برج باجي مختار، تندوف، أدرار، عين صالح، ورقلة، تقرت، المغير.

فيما تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من بشار، النعامة، البيض، برج بوعريريج، سطيف، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار.

كما ستتشكل رعود على ولايات بشار، والنعامة، البيض، الأغواط، بجاية، جيجل، أم البواقي، سطيف، باتنة، ميلة، برج بوعريريج.

وكذا ولايات قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، جانت، تمنراست، عين قزام، وبرج باجي مختار.

وستهب رياح قوية، على السواحل بولايات مستغانم، وتنس، وبوهارون، الجزائر، دلس.

فيما ستتشكل أمواج خطيرة على سواحل وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، وبجاية، وجيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.