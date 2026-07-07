موجة حر شديدة.. إسبانيا ترفع الإنذار إلى أعلى مستوى

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، من موجة حر شديدة، متوقّعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

ورفعت هيئة الأرصاد، حالة تأهّب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار، في ثلاث مناطق شرق البلاد.

ويُتوقّع أن تكون مناطق أراغون وكتالونيا وفالنسيا من الأكثر تضرّرًا من موجة الحرّ الجديدة التي تجتاح جنوب أوروبا هذا الأسبوع. حيث يتوقّع خبراء الأرصاد استمرارها حتى الخميس.

وحذّر الإنذار الأحمر من تداعيات قد تكون “خطيرة جدًا” على صحة السكان وسلامة الممتلكات.

وتعدّ موجة الحرّ الحالية الثانية هذا الصيف، بعد أولى شهدها جوان الذي صُنّف ثاني أكثر شهر حرًا منذ بدء تسجيل البيانات، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.