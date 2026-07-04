موجة حر شديدة بالشمال والجنوب بداية من الثلاثاء

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، بعودة ارتفاع درجات الحرارة القصوى والدنيا، على أغلب ولايات الوطن، بداية من يوم الثلاثاء القادم.

وحسب ذات المصادر، يرتقب أن تجتاج موجة حر شديدة، أغلب ولايات الوطن، الشمالية والجنوبية، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.

وسيتم تسجيل درجات حرارة قياسية، ومن المرتقب أن تتعدى الـ40 درجة مئوية تحت الظل بالمناطق الشمالية، والـ49 درجة مئوية تحت الظل بالمناطق الجنوبية.

موجة الحر راجعة لتمركز مرتفع للضغط الجوي على حوض البحر الأبيض المتوسط، مع اندفاع كتلة هواء حارة ضمن التيارات الجنوبية إلى الجنوبية الغربية.