موجة حر شديدة بالمناطق الجنوبية والساحلية الشرقية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية قد تتجاوز 48 درجة مئوية تحت الظل في العديد من مناطق الوطن بالأخص المناطق الجنوبية.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، فإن درجات حرارة قياسية قد تصل إلى 48 درجة مئوية تحت الظل ستخص المناطق الجنوبية، بينما قد تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الظل ستخص المناطق الساحلية الشرقية، وهذا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

التنبيه يتعلق بالولايات: أدرار، تندوف، برج باجي مختار، بني عباس، تيميمون، إن صالح، سكيكدة، عنابة والطارف