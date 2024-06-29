موجة حر شديدة بهذه الولايات حتى الإثنين

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حر ستضرب الولايات الجنوبية للوطن، وتستمر إلى غاية يوم الإثنين.

وحسب ذات النشرية، قد تتعدى درجات الحرارة 49 درجة مئوية تحت الظل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من أدرار، وتيميمون، وان صالح، برج باجي مختار، وورقلة.

وستبدأ موجة الحر اليوم السبت، لتستمر إلى غاية يوم الإثنين، حسب ذات النشرية.

فيما حذرت نشرية ثانية، من موجة حر قد تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل، إبتداء من يوم غد الأحد لتستمر إلى غاية يوم الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الوادي، وتقرت، المنيعة، وغرداية.