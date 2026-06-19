موجة حر شديدة تتعدى الـ45° على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات شمالية، بداية من اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، فإن درجات الحرارة ستتراوح بين 43 و45 درجة، اليوم وغدا السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من غليزان والشلف وعين الدفى.

فيما حذر تنبيه ثاني من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، من درجات حرارة قياسية تتراوح بين 39 و41 درجة، اليوم وغدا السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من تيبازة والعاصمة، وبومرداس، وبجاية وجيجل، وسكيكدة وعنابة والطارف.

فيما حذر تنبيه من الدرجة الأولى وباللون الأصفر، من درجات حرارة مرتفعة على ولايتي البليدة وتيزي وزو.