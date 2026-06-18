موجة حر شديدة تتعدى 45 درجة إلى غاية السبت بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل درجات حرارة قياسية وموجة حر شديدة على الولايات الشمالية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من موجة حر تتعدى 41 درجة مئوية على السواحل الوسطى والشرقية بداية من يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت. على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما حذّرت من موجة حر شديدة تتعدى 45 درجة على ولايات الشلف، غليزان وعين الدفلى.

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