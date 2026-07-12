موجة حر شديدة تجتاح هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار موجة الحر مع تسجيل درجات حرارة استثنائية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار موجة الحر مع تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة نهار اليوم.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو. الشلف، باتنة، عنابة، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، البويرة ومعسكر.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل موجة حر كذلك على ولايات سوق أهراس، تميمون، ان صالح، الأغواط، برج بوعريريج، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة، ان صالح، سطيف، تلمسان، البيض، خنشلة، أدرار والنعامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور