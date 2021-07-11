موجة حر شديدة تصل إلى 45 درجة في الشمال وتتعدى عتبة 49 درجة في الجنوب

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتراوح ما بين 40 درجة مئوية تحت الظل إلى 45 درجة مئوية تحت الظل بالمناطق الشمالية.

صلاحية التنبيه ستكون بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين.

الولايات المعنية : الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة والنعامة.

وفي تنبيه ثانٍ لذات المصالح، حيث حذّرت من موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتعدى عتبة 49 درجة مئوية تحت الظل على الولايات الجنوبية. أما صلاحية التنبيه بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين

وبخصوص الولايات المعنية فهي: المغير، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، بني عباس وتندوف.

وفي نفس السياق، وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من استمرار موجة الحر بدرجات تتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية تحت الظل. صلاحية النشرية الخاصة ستستمر الى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين.

أما الولايات المعنية: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو، المسيلة وباتنة.