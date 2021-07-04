موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة تحت الظل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار موجة حر التي تميز المناطق الجنوبية والمناطق الداخلية الشرقية. أما درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 44 إلى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية هي: باتنة، المسيلة، ورقلة، الوادي، المغير وتقرت.

كما حذّرت ذات المصالح، من موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 48 درجة مئوية تحت الظل تخص المناطق الجنوبية.

أما الولايات المعنية هي: أدرار، بسكرة،غرداية،المنيعة،أولاد جلال، برج باجي مختار، تيميمون وإن صالح.

أما صلاحية التنبيه ستكون بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأحد إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم.