موجة حر شديدة تصل إلى 50 درجة تضرب 6 ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تضرب الولايات الجنوبية بداية من يوم غد الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من موجة حر شديدة وارتفاع قياسي في درجات الحرارة التي تتعدى 49 درجة وتصل إلى 50 درجة مئوية خلال النهار. على ولايات بني عباس، تيميمون، تندوف، أدرار، برج باجي مختار، وعين صالح.

كما أشارت ذات النشرية، إلى أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح مابين 36 و39 درجة مئوية. بداية من يوم غد الإثنين إلى غاية الأربعاء القادم.