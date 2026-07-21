موجة حر شديدة تصل لـ49° بهذه الولايات حتى الخميس

حذرت نشريات خاصة، صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من إستمرار موجة الحر، على عدة ولايات من الوطن، حتى يوم الخميس.

وأفادت النشرية الأولى، باستمرار موجة الحر بدرجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة، وتصل محليا إلى 46 و47 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الخميس، على ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

كما حذرت نشرية أخرى، بإستمرار موجة الحر على ولايات غليزان، والشلف، وعين الدفلى، وتيزي وزو، والمسيلة، قالمة، وباتنة، بدرجات حرارة تتراوح بين 44 و45 درجة، وتصل محليا إلى 46 و47 درجة، وذلك حتى يوم الخميس.

وحذرت نشرية أخرى، من درجات حرارة قياسية تتراوح بين 44 و45 درجة، على ولايات تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، ومعسكر، وتيارت، وتيسمسيلت، والمدية، والبليدة، والجلفة، والبويرة، وسطيف، وميلة، وبرج بوعريرج، وقسنطينة، وسوق أهراس، وخنشلة، أم البواقي وتبسة. وذلك حتى يوم الخميس.

هذا وأفادت نشرية أخرى، باستمرار موجة الحر بدرجات حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من عين تيموشنت، ووهران، ومستغانم، وتيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة الحر بدرجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم الخميس، بولايات بسكرة، وأولاد جلال، والمغير، وتقرت، الوادي، وورقلة.