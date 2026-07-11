موجة حر شديدة تضرب الجزائر ودرجات حرارة استثنائية الاثنين المقبل!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل وضعية جوية استثنائية عبر مختلف ولايات الوطن خلال الأيام المقبلة.

وحسب التوقعات طويلة المدى ستعيش الجزائر خلال الساعات المقبلة تحت تأثير موجة حر شديدة. تستمر إلى غاية يوم الاثنين 20 من شهر جويلية الجاري على أقل تقدير.

كما ستشهد جل ولايات الوطن خلال 3 أيام المقبلة، وبداية من يوم غد الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل درجات حرارة استثنائية وأجواء جد حارة، حيث ستعرف المناطق الشمالية للبلاد نفس درجات الحرارة بالمسجلة بالمناطق الجنوبية، والتي ستكون أكثر ارتفاعا يوم الاثنين المقبل على المناطق الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية.

وبالنسبة للفترة الصباحية وحتى الفترة الليلية تبقى الأجواء حارة وستتراوح درجات الحرارة مابين 25 و28 درجة بشمال البلاد، و بالجنوب ستتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

أما خلال فترة الظهيرة ستتراوح درجات الحرارة بين 45 و47 درجة مئوية وبالمناطق الداخلية ستتراوح بين 38 و45 درجة مئوية بالسواحل، أما الجنوب ستتراوح بين 40 و49 درجة مئوية تحت الظل.

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