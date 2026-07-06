موجة حر شديدة تضرب فرنسا مُجددا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، من موجة حر شديدة، ستضرب البلاد اليوم الإثنين، حيث أصدرت السلطات تحذيرات من المستوى البرتقالي في 16 مقاطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تبلغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق. ويأتي ذلك بعد أيام من موجة حر استثنائية شهدتها البلاد وأجزاء واسعة من أوروبا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستتجاوز 35 درجة مئوية جنوب غربي فرنسا، وقد تصل إلى 39 درجة.

فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية في منطقة لانغدوك-روسيلون في جنوب فرنسا. مع توقعات باتساع نطاق التحذيرات لتشمل مقاطعات أخرى.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة في شمال البلاد، بما في ذلك منطقة باريس، ستتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

في حين وضعت العاصمة و42 مقاطعة أخرى تحت مستوى الإنذار الأصفر (مراقبة) اعتبارا من ظهر اليوم.

وتأتي موجة الحر الجديدة بعد تسجيل فرنسا خلال شهر جوان الماضي أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق. عقب موجة حر غير مسبوقة في نهاية ماي، شهدت تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة.