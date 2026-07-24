موجة حر شديدة تضرب هذه الولايات اليوم وغدا

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الجمعة، عن استمرار موجة الحر، على العديد من ولايات الوطن.

وحسب نشرية من المستوى الثاني وباللون البرتقالي، فإن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 44 و45 درجة مئوية ومن المتوقع أن تصل إلي 47 درجة، وذلك إلى غاية يوم السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من البليدة، والمدية، والجلفة، والبويرة، والمسيلة، وبرج بوعريريج، وسطيف. وميلة، وقسنطينة، وسوق أهراس، وقالمة، وخنشلة، وباتنة، أم البواقي وتبسة.

فيما حذرت نشرية ثانية، بتسجيل موجة حر على كل من ولايات عين تموشنت، ووهران، والجزائر العاصمة، تيبازة، وبومرداس، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و41 وذلك طيلة نهار اليوم الجمعة.

كما ستشهد كل من ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، ورقلة، الوادي، موجة حر حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة، وذلك إلى غاية يوم غد السبت.