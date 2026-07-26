موجة حر شديدة تضرب هذه الولايات حتى الثلاثاء

حذرت نشريات خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات من الوطن.

وفي تنبيه من المستوى الثاني وباللون البرتقالي، ستصل درجات الحرارة أو تتجاوز الـ49 درجة، على ولايات ورقلة، وتيميمون، وعين صالح، أدرار، وبرج باجي مختار. وذلك اليوم الأحد، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما حذر تنبيه من نفس الدرجة، من حرارة شديدة، من حرارة شديدة، تصل أو تتجاوز الـ49 درجة، على ولايات بسكرة، وأولاد جلال، والمغير، تقرت، والوادي، اليوم الأحد.