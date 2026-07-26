إعــــلانات
الوطني

موجة حر شديدة تضرب هذه الولايات حتى الثلاثاء

بقلم نادية بن طاهر
موجة حر شديدة تضرب هذه الولايات حتى الثلاثاء
  • 4987
  • 0

حذرت نشريات خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات من الوطن.

وفي تنبيه من المستوى الثاني وباللون البرتقالي، ستصل درجات الحرارة أو تتجاوز الـ49 درجة، على ولايات ورقلة، وتيميمون، وعين صالح، أدرار، وبرج باجي مختار. وذلك اليوم الأحد، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما حذر تنبيه من نفس الدرجة، من حرارة شديدة، من حرارة شديدة، تصل أو تتجاوز الـ49 درجة، على ولايات بسكرة، وأولاد جلال، والمغير، تقرت، والوادي، اليوم الأحد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ZWdCg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر