موجة حر شديدة تضرب 36 ولاية إلى غاية الأحد المقبل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة استثنائية تستمر إلى غاية يوم الأحد المقبل عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، غليزان، الشلف. عين الدفلى وقالمة درجات حرارة جد قياسية تتعدى 48° تحت الظل إلى غاية يوم الأحد على الأقل.

كما حذرت نشرية ثانية، من طقس جد حار ودرجات حرارة مرتفعة تتعدى 46° تحت الظل إلى غاية يوم الأحد على الأقل .

والولايات المعنية هي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة. المسيلة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة.

هذا وستسجل درجات حرارة قياسية تتعدى 44° تحت الظل إلى غاية يوم الأحد على الأقل، عبر ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

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