موجة حر شديدة تُحطم أرقاما قياسية عبر العالم

أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس الخميس، تقريرا، كشف عن تسجيل حرارة شديدة، حطمت أرقاما قياسية في جميع أنحاء العالم.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن جويلية 2025، كان ثالث أحر شهر تم تسجيله على الإطلاق. بعد شهري جويلية في عامي 2023 و2024.

وفي اوروبا، حطم شهر جويلية الأرقام القياسية، حيث أثرت موجات الحر بشكل خاص على السويد وفنلندا. اللتين شهدتا فترات طويلة بشكل غير عادي من درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية.

كما واجه جنوب شرق أوروبا موجات حر وحرائق غابات. حيث سجلت تركيا رقما قياسيا وطنيا جديدا بلغ 50.5 درجة مئوية.

وفي آسيا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة، ارتفعت درجات الحرارة فوق المتوسط. بأكبر قدر عبر جبال الهيمالايا والصين واليابان في جويلية، مع استمرار الحرارة الشديدة في أوت.

وخلال الأسبوع المقبل، يتوقع المركز العالمي للأرصاد الجوية في بكين أن تستمر موجات الحر في نفس المناطق. وكذلك في شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال المكسيك.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق درجات حرارة قصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية. مع أجزاء من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران وشمال أفريقيا وجنوب غرب الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تتجاوز 45 درجة مئوية.

وتسببت الحرارة الشديدة في وفاة حوالي 489000 شخص سنويا، بسبب عوامل مرتبطة بالحرارة. خلال الفترة بين عامي 2000 و2019، وحدثت 36 بالمائة من هذه الوفيات في أوروبا و45 بالمائة في آسيا.

وتكون الآثار الصحية للحرارة شديدة بشكل خاص في المدن بسبب ما يسمى بـ”تأثير الجزر الحرارية الحضرية”. وهو ارتفاع درجة حرارة المناطق الحضرية الكثيفة مقارنة بمحيطها الريفي.