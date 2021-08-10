موجة حر شديدة.. درجات حرارة مابين 44 و47 درجة عبر 19 ولاية

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة حر على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية ليلة الغد الأربعاء.

وحسب نشرية لذات المصالح، أكدت على استمرار موجة الحر الشديدة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم الأربعاء. بدرجات حرارة تتعدى 47 درجة مئوية تحت الظل. على ولايات عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، ميلة، قالمة، المسيلة، قسنطينة، سوق أهراس وباتنة

كما أكدت مصالح الارصاد الجوية في نشرية خاصة على استمرار موجة الحر الشديدة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم الأربعاء على الأقل بدرجات حرارة تتعدى 46درجة مئوية تحت الظل. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف

وفي نشرية أخرى، حذرت ذات المصالح من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة مئوية تحت الظل خلال منتصف نهار يوم غد الاربعاء. على ولايات سيدي بلعباس، معسكر، غليزان و الشلف