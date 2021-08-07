حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر شديدة على الولايات الشرقية والجنوبية للوطن اليوم السبت تصل إلى 48 درجة تحت الظل

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، فإن موجة حر ستتراوح مابين 40 و48 درجة تحت الظل.على ولايات سوق أهراس، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، الطارف، ميلة ، المسيلة، ورقلة، الوادي، تيميمون.

كما ستشهد ولايات ورقلة، تقرت، إن صالح، المنيعة، المغير، أدرار، أولاد جلا ل أيضا موجة حر إلى غاية التاسعة ليلا.