موجة حر شديدة على هذه الولايات بداية من اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حر على العديد من ولايات الوطن.

وستشهد كل من ولايات معسكر، وغليزان، الشلف وعين الدفلى موجة حر. حيث تتراوح درجات الحرارة ما بينه 44 و45 درجة مئوية، وذلك بداية من اليوم السبت إلى غاية يوم غد الأحد.

فيما حذر تنبيه آخر من المستوى الثاني، من موجة حر على كل من ولايات عين الدفلى، وهران ومستغانم، وذلك بداية من اليوم السبت إلى غاية يوم غد الأحد.

وحسب نشرية أخرى، حملت تنبيها من المستوى الثاني على خريطة اليقظة، فإن ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف. ستشهد موجة حر بدرجات حرارة تتراوح مابين 40 و41 درجة. ومن المتوقع أن تصل إلى 43 درجة مئوية، وذلك بداية من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الإثنين.