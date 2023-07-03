موجة حر شديدة وأمطار رعدية بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتسجيل موجة حر شديدة مع تساقط أمطار رعدية معتبرة على بعض ولايات الوطن.

وأوضحت نشرية خاصة للمصالح نفسها أن درجات حرارة المتوقع تسجيلها ستكون قياسية تتراوح بين 49 و 50 درجة مئوية تحت الظل بداية من اليوم وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء.

أما الولايات المعنية بهذه النشرية فهي: تندوف، بني عباس، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وإن صالح.

كما أصدرت المصالح تنبيه يفيد بتسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم بكل من ولاية تمنراست والمنيعة.

ومن جهة أخرى، ستشهد بعض الولايات تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم.

حيث سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 21:00.

الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة والأغواط