موجة حر شديدة وأمطار غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة في العديد من ولايات الوطن. وهذا من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية هي كل من باتنة، خنشلة، تبسة.

ومن جهة ثانية، حذر الديوان في نشرية خاصة، من موجة حر شديدة، في كل من ورقلة، المنيعة، تيميمون. بني عباس، تندوف، أدرار، برج باجي مختار، إن صالح. وهذا طيلة نهار اليوم إلى غاية الثالثة فجرا.