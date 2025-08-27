موجة حر شديدة وأمطار غزيرة في هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، في نشرية خاصة، من استمرار تسجيل موجة حر شديدة. بدرجات حرارة قصوى تصل إلى 46 درجة مئوية تحت الظل. و درجات حرارة دنيا تصل إلى 34 درجة مئوية إلى غاية منتصف الليل.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة. عنابة، ،الطارف، تيزي وزو، ميلة، قسنطينة و قالمة.

ونبهت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا

اما الولايات المعنية، فهي كل من سطيف، باتنة، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة. تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، البيض، النعامة، بني عباس، تيميمون، أدرار ،تندوف، برج باجي مختار. تمنراست و إن قزام.