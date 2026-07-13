موجة حر شديدة ودرجات حرارة تصل 49° اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار موجة الحر مع تسجيل درجات حرارة استثنائية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحذرت نشرية خاصة، من استمرار تسجيل طقس جد حار ودرجات حرارة جد مرتفعة تصل إلى 49°. نهار اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

والولايات المعنية هي أدرار، عين صالح وبرج باجي مختار.

وحسب نشرية ثانية، ستشهد ولايات معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة وقالمة. طقس جد حار اليوم، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 44° و45° وتصل إلى 46°/47° يوم غد الثلاثاء.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح مابين 44° و45° نهار اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وبخصوص الولايات المعنية فهي سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

هذا وأشارت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، أن ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، ستشهد طقس حار حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40° و42° وتصل محليا 44°/46° خاصة على جنوب الولايات، طيلة نهار اليوم وتستر إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

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