موجة حر عبر هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار موجة حر بدرجات حرارة قياسية نهار اليوم الأحد، على بعض الولايات الشرقية والجنوبية.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، باستمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم على ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.

كما يتوقع تنبيه آخر تسجيل طقس حار بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

والولايات المعنية هي سكيكدة، عنابة والطارف.

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