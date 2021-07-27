موجة حر على المناطق الجنوبية تتعدى 48 درجة وأمطار في ولايتين

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيها، يفيد باستمرار موجة الحر على المناطق الجنوبية، حيث تتعدى درجات الحرارة 48درجة تحت الظل.

وحسب ذات المصالح، ستستمر موجة الحر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من إن قزام وبرج باجي مختار وأدرار وتندوف.

وأفاد تنبيه آخر للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية، حيث تصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 15ملم محليا إلى غاية منتصف الليل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من تمنراست وإن قزام.